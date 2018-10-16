Меркель – о выборах в Баварии: Формируя правительство, мы растеряли доверие

Берлин, , 05:10 — REGNUM Результаты парламентских выборов в Баварии свидетельствуют об утрате существенной доли доверия, которая произошла, пока немецкие власти были заняты формированием правительства, заявил федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, передает телеканал N-TV.

«Оглядываясь на формирование правительства, приходится констатировать, что было потеряно много доверия», — заявила Меркель.

Политик пояснила: избиратели ожидали, что блок ХДС/ХСС будет действовать сообща, но на выборах в Баварии сложилась иная картина. И теперь нужно работать над укреплением доверия, чтобы результат этой работы был виден людям. Она пообещала «прилагать для этого все силы».

Напомним, выборы в ландтаг (парламент) Баварии состоялись 14 октября. Как и ожидалось, большинство голосов набрал Христианско-социальный союз (ХСС), за который было отдано 37,2% голосов. Стоит отметить, что этот результат намного хуже того, что был пять лет назад (у этой партии в 2018 году оказалось на 10,5% голосов меньше).

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