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Al Jazeera: Анкара может доказать, что Хашогги убили в здании консульства

Политика

Доказательства есть у турецкой генпрокуратуры

Анкара, 16 октября 2018, 04:48 — REGNUM  Доказательства убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле есть у турецкой генпрокуратуры, сообщает Al Jazeera.

Напомним, исчезновение Хашогги 2 октября расследуется на международном уровне. Из Вашингтона звучит версия убийства оппозиционного журналиста по приказу из Эр-Рияда, в Саудовской Аравии отвергают этот вариант.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии, которую опубликовала телекомпания CNN, Эр-Рияд располагает данными о том, что Хашогги погиб и что его допрашивали, при этом не намереваясь устранять.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп призвал не торопиться доверять версии CNN о гибели Джамаля Хашогги

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