Глава МИД Венгрии пообещал и дальше не пускать Киев на саммиты НАТО

Брюссель, , 04:29 — REGNUM Блокировка участия украинского министра обороны в саммитах НАТО будет продолжена, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, Deutsche Welle.

Уточняется, что Сийярто объявил об этом своему украинскому коллеге Павлу Климкину на встрече. Венгерский министр напомнил, что Будапешт не устраивает украинский закон об образовании, относительно которого в сторону венгров нет «никакого прогресса».

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Напомним, очередной саммит НАТО прошел без украинского участия по требованию Венгрии, с которой у Киева испорчены отношения. Будапешт не устраивает языковая политика Киева, Киев обвиняет Будапешт в разжигании сепаратизма на Западной Украине.

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