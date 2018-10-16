Трамп призвал не торопиться доверять версии CNN о гибели Джамаля Хашогги

Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Недостаток данных не позволяет судить о достоверности отчета Эр-Рияда по поводу исчезновения в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Комментируя сообщение CNN о том, что саудовские власти готовы обнародовать данные отчета о пропаже в Турции Хашогги, в котором, как отмечалось, сообщается, что журналист не пережил допрос, Трамп отметил: не известно, располагает телеканал официальной информацией, или отчет таковым не является.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, CNN со ссылкой на два источника, знакомых с отчетом Эр-Рияда о расследовании «дела Хашогги», завил, что саудовские власти готовы рассказать, что журналист умер из-за неумелых действий тех, кому было поручено задержать и доставить его в королевство.

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