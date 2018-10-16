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Туск назвал наиболее вероятным сценарий жесткого Brexit

Политика

Однако ЕС не стоит опускать руки в деле достижения договоренностей с Великобританией

Брюссель, 16 октября 2018, 04:02 — REGNUM  ЕС должен подготовиться к сценарию выхода Великобритании без подписания соглашения, заявил глава Евросовета Дональд Туск в письме членам совета, сообщает Reuters.

По его мнению, сценарий выхода Соединенного Королевства из состава ЕС сейчас «более вероятен», чем раньше. При этом Туск подчеркнул, что подготовка Евросоюза к сценарию жесткого Brexit не должна отменять усилия стран — членов ЕС по достижению договоренностей с британской стороной по поводу выхода.

Как сообщало ИА REGNUM, сценарии выхода Великобритании из состава Евросоюза будут обсуждаться 17−18 октября на саммите лидеров стран — членов ЕС. Председателем этого саммита назначен глава Евросовета Дональд Туск.

Читайте ранее в этом сюжете: «Готовимся к худшему. Но не сдаёмся!» — Туск о соглашении по Brexit

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Выход Великобритании из Евросоюза
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