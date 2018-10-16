СМИ: Фигурант «дела Скрипалей» подрабатывал в петербургском общепите

Санкт-Петербург, , 03:43 — REGNUM Российский гражданин Александр Мишкин, которого британская сторона называет Александром Петровым, одним из фигурантов так называемого дела Скрипалей, во время учебы в высшем учебном заведении подрабатывал официантом в одном из бистро Санкт-Петербурга. Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на данные, полученные от Николая Евдокимова.

По словам Евдокимова, он работал с Мишкиным, в то время учащимся Военно-медицинской академии им. Кирова, в бистро «Гарсон» в Санкт-Петербурге. Он отметил, что Мишкин казался ему общительным и открытым человеком, который также давал советы по поводу здоровья.

Евдокимов заявил, что узнал своего экс-коллегу после того, как увидел интервью с Петровым и Бошировым телеканалу RT. Также отмечается, что после этого интервью Мишкина якобы узнали и другие работники бистро «Гарсон», которого сейчас уже не существует.

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