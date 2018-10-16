Молдавия собирается с голосами за «евроинтеграцию» в конституции

Кишинёв, , 03:29 — REGNUM Председатель парламента Молдавии Андриан Канду призвал «надавить» на депутатов проевропейских партий с тем, чтобы они проголосовали за инициативу правящей Демпартии закрепить в конституции вектор «евроинтеграции». Как заявил Канду в эфире молдавского телеканала Prime, это сделало бы необратимым курс на «евроинтеграцию», а любой закон, противоречащий этому курсу, автоматически бы отменялся Конституционным судом.

По словам спикера, нынешняя неделя — последний шанс проголосовать за эту инициативу в нынешнем составе парламента, а «каким будет следующий состав — неизвестно». Поэтому он призвал всех «оказать давление в хорошем смысле слова» на депутатов Либерально-демократической и Либеральной партий, без голосов которых у Демпартии нет достаточного числа голосов для принятия конституционных законов.

На прошлой неделе, напомним, парламент Молдавии отложил голосование за законопроект о внесении вектора «евроинтеграции» в конституцию страны. Депутаты-социалисты покинули зал, коммунисты выступили против законопроекта, а либерал-демократы и либералы выдвинули условия своего голосования за проект демократов. Так, либералы потребовали, чтобы одновременно парламент проголосовал за изменение названия госязыка в конституции с молдавского на «румынский».

В итоге голосование за проект по инициативе спикера Андриан Канду было перенесено на следующую неделю. Для внесения изменений в конституцию Молдавии за это должны проголосовать не менее 2/3 от общего числа депутатов. С инициативой внести курс на «евроинтеграцию» в конституцию страны выступил лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк. Он признал, что в парламенте пока нет достаточного числа голосов для изменения конституции, и демократы рассчитывают на поддержку либерал-демократов и либералов.