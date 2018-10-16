Куликова возмутило оправдание украинскими гостями нацизма в эфире ток-шоу

Москва, , 03:21 — REGNUM Очень эмоционально отреагировал политолог Дмитрий Куликов на то, как украинские эксперты оправдывали в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» прошедшее 14 октября в день образования УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нацистское факельное шествие в Киеве, а также оправдывали украинских нацистов, утверждая, что они «всего лишь национал-популисты».

«Вы понимаете, что сегодня происходит? Господин Карасев изучает вопрос, что имели в виду нацисты, сжигая миллионы людей в печах: они имели в виду расовый принцип, или этнический… Когда они уничтожили миллионы, сейчас Карасеву очень важно разобраться, чем они руководствовались… Мы должны были дожить до этого», — заявил политолог, выражая высокую степень эмоционального переживания.

По его словам, собравшихся в студии украинских и проукраинских экспертов, оправдывающих нацизм и нацистскую идеологию, нисколько не смущает и то, что предвыборный митинг президента Украины Петра Порошенко назывался молебном, а в день образования бандеровской УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 14 октября по улицам Киева прошли десятки тысяч нацистов с факелами, выкрикивающие нацистские бандеровские лозунги с призывами уничтожать людей по национальному признаку.

«Если вы проведете в Киеве опрос, это будет аутентичный опрос: большинство скажут, что они не видят ничего страшного в марширующих нацистах и в том, что Порошенко проводит митинг с названием «молебен», они не видят ничего страшного! Вы понимаете до какого времени мы дожились, задумайтесь над этим, люди?!», — не сдержал эмоций Куликов.

Отметим, что один из гостей Дмитрий Карасев оправдывал одного из лидеров украинских нацистов Олега Тягнибока за его высказывания о том, что «необходимо утопить евреев в русской крови», которые напрямую адресуют к высказываниям идеолога и практика украинского нациста Степана Бандеры, присягнувшего в годы Великой Отечественной войны Гитлеру. Кроме того, Карасев попросил не путать украинский национализм в понимании Бандеры и Тягнибока с немецким нацизмом, однако в чем по существу разница между ними он объяснить так и не смог.