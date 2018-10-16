Молдавия и ПМР обвинили друг друга в неисполнении обязательств

Тирасполь, , 03:17 — REGNUM Молдавия вернулась к практике политизации вопроса работы румынских школ в Приднестровье. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД ПМР, на очередной встрече экспертных групп по вопросам образования представители Молдавии обвинили ПМР в ненадлежащем исполнении отдельных положений протокольного решения о функционировании этих школ.

Говорилось о тарифах на коммунальные услуги, обеспечении проезда школьников и учителей в образовательные учреждения, доставке учебно-методических и иных материалов. Приднестровская сторона заверила в том, что все обязательства исполняются, а Молдавия «не обладает какими-либо задокументированными случаями» нарушений.

В молдавском Бюро по «реинтеграции» сообщили, что на встрече представители Кишинева «предложили пересмотреть процесс внедрения Протокольного решения о функционировании школ с преподаванием на основе латинской графики», подписанного в конце 2017 года. Молдавская сторона настаивала, что Тирасполь не выполняет некоторые из обязательств и «затягивает решение вопросов».

Приднестровская делегация, в свою очередь, обратила внимание на неурегулированность вопросов, связанных с подтверждением подлинности дополнительных дипломов Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. «В завершение встречи представители внешнеполитического ведомства ПМР призвали молдавскую сторону воздерживаться от необоснованных выпадов и заявлений, в том числе в СМИ, негативно влияющих на диалог и атмосферу переговоров, а решать все возникающие вопросы в конструктивном русле в рамках существующих рабочих форматов», — подчеркнули в МИД Приднестровья.