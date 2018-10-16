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CNN пообещал сенсацию о смерти Джамаля Хашогги на допросе

Политика

CNN: Эр-Рияд готов назвать виновных в смерти Джамаля Хашогги

Вашингтон, 16 октября 2018, 03:12 — REGNUM  Доказательства гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги на допросе в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция) готовы предоставить власти королевства, со ссылкой на неназванные источники передает телекомпания CNN.

Источники рассказали об отчете по итогам расследования исчезновения Хашогги, который готовит Эр-Рияд. Согласно полученным данным, журналиста в консульстве подвергли допросу, который он не пережил.

При этом они утверждают, что саудовские власти не признают виновность, ссылаясь на тех, чьи действия привели к гибели Хашогги. Первоначально же не планировалось устранять журналиста, а лишь задержать его и доставить в Саудовскую Аравию.

Напомним, Хашогги пропал 2 октября во время посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его исчезновение вылилось в международных скандал, грозящий американскими санкциями против властей Саудовской Аравии, которые критиковал журналист на страницах The Washington Post.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию вокруг Хашогги

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