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В Молдавии и Гагаузии готовятся к визиту Эрдогана

Политика

Власти Гагаузии объявили день приезда президента Турции выходным

В Молдавии и Гагаузии готовятся к визиту Эрдогана
Иллюстрация: Kremlin.ru
Реджеп Тайип Эрдоган

Кишинёв, 16 октября 2018, 03:07 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет 17−18 октября с визитом в Молдавию по приглашению молдавского коллеги Игоря Додона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, помимо Додона в Кишиневе Эрдоган встретится с премьер-министром Павлом Филипом, не исключена встреча с лидером правящей Демпартии Владимиром Плахотнюком.

В Кишиневе Эрдоган примет участие в открытии здания Администрации президента Молдавии, отремонтированного на деньги Турции. Во второй день визита Эрдоган посетит Гагаузию, где также откроет ряд объектов, построенных при финансовой поддержке Анкары.

В Гагаузии день визита президента Турции объявлен выходным днем. И в Кишиневе, и в Комрате будут предприняты повышенные меры безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган посетит Молдавию 17-18 октября

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Внешняя политика Молдавии
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