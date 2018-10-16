Нетаньяху заявил о своем уважении к Путину

Тель-Авив, Израиль, , 02:22 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высоко ценит дружбу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы Израиля.

По словам Нетаньяху, произнесенным на открытии зимней сессии Кнессета, он постоянно поддерживает связь с российским лидером, что помогает решать сложнейшие задачи в регионе. Как отметил израильский премьер-министр, постоянная прямая связь с Путиным важна для обеспечения безопасности Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает вариант проведения встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Сроки проведения встречи пока согласовываются аппаратами руководителей двух стран.

Ранее Нетаньяху заявлял, что хотел бы на личной встрече с Путиным обсудить признание израильского контроля над Голанскими высотами и присутствие иранских войск в Сирии.

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