В США исключили Russia Today из двух сетей вещания

Москва, , 02:00 — REGNUM Телеканал RT был исключен из двух сетей вещания в США — Spectrum и Comcast Chicago, говорится в заявлении телеканала.

Сообщается, что Spectrum отказался продлевать договор с RT с 1 сентября, сославшись на нецелесообразность развивать телеканалы в связи с развитием интернета. Другой оператор вещания, Comcast Chicago, не стал продлевать договор с RT с 1 октября, сославшись на так называемую поправку Маккейна, которая позволяет операторам телевещания отказываться транслировать контент, который финансируется или контролируется правительством РФ.

Как отмечает сам телеканал RT, он продолжит трансляцию на других кабельных сетях США.