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Депутат Рады угрожает британскому журналисту из-за Бандеры

Политика

Мосийчук: Британский журналист поплатится за срыв флагов с могилы Бандеры

Киев, 16 октября 2018, 01:55 — REGNUM  Украинские националисты отомстят британскому журналисту Грэму Филлипсу за срыв флагов с могилы Степана Бандеры в городе Мюнхене (Германия), пообещал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в Facebook.

Комментируя видеозапись, на которой Филлипс срывает украинские флаги и черно-красный флаг националистов с могилы украинского идеолога нацизма, Мосийчук заявил, что «враги боятся мертвого» Бандеру.

«Беру это дело под личный контроль и требую от МИД и посольства в Германии и Британии соответствующих обращений в правоохранительные органы по уголовному преследованию Грэхема Филипса за надругательство над могилой и государственным флагом Украины!»

«Это чудовище должно жить в постоянном страхе, потому что если за ним не придут европейские правоохранители, то по его душу придут украинские националисты!» — угрожает Мосийчук.

Напомним, Филлипс разместил в интернете видеозапись, на которой он сорвал размещенные на могиле Бандеры в Мюнхене националистические флаги. Он пояснил, что флагам экстремистских организаций не место в публичном месте — в соответствии с немецкими законами.

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