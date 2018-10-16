Глава Глазова и замглавы администрации Сарапула: в Ижевске выберут мэра

Ижевск, , 01:33 — REGNUM По итогам конкурсного отбора определились два кандидата на пост главы Ижевска. Ими стали глава Глазова Олег Бекмеметьев и заместитель главы администрации Сарапула Виктор Шестаков, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Всего в конкурсном отборе планировал принять участие 21 человек, однако двое сняли свои кандидатуры. Еще трое претендентов не явились на заседание комиссии. Таким образом, были заслушаны программы 16 претендентов.

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Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов отметил, что работа комиссии в этот раз была усерднее, чем в рамках предыдущего конкурса.

«Отличием стало и то, что некоторые кандидаты, воспользовавшись онлайн-трансляцией, пришли не только со своей программной речью, но и попытались представить какой-то конкретный проект», — рассказал Смирнов.

По его словам, программа Бекмеметьева — это дорожная карта действий.

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«Там все расписано: вот доходы, вот расходы, вот то, что происходит с кредитной частью, заимствованиями, вот как мы будем решать эти вопросы… Максимальное погружение в победы города и в проблемы города», — прокомментировал Смирнов.

В свою очередь член конкурсной комиссии ректор Удмуртского государственного университета Галина Мерзлякова добавила, что процедура отбора прошла открыто, прозрачно и объективно.

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«Если депутаты поддержат те кандидатуры, которых отобрала конкурсная комиссия, то это будет хорошее решение для города, это будет профессиональный человек, который действительно в рамках своих компетенций сможет профессионально руководить городом», — заключила она.

Сессия, на которой будут заслушаны программы двух победителей конкурса по отбору кандидатур, может пройти уже на следующей неделе, уточнили в администрации.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущий глава Ижевска Юрий Тюрин 3 мая покинул пост по собственному желанию, обязанности градоначальника в настоящее время исполняет его заместитель Сергей Задорожный. В соответствии с уставом Ижевска, глава города должен определится не позднее 3 ноября — спустя полгода после отставки предыдущего мэра. Глава Ижевска будет избран на срок полномочий гордумы города — до сентября 2020 года.

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Конкурсный отбор кандидатов на пост главы Ижевска назначался дважды — на 8 июня, а затем на 10 августа.

В июне отбор не состоялся из-за отсутствия кворума. В августе конкурс удалось завершить, депутатам гордумы 20 августа предложили проголосовать за одну из кандидатур — Константина Сунцова, который участвует и в текущем конкурсе, или директора гуманитарного лицея Михаила Черемных. Однако никто из кандидатов не набрал необходимого числа голосов депутатов.

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На конкурс заявились 21 человек, ранее свою кандидатуру решил снять гендиректор Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области Денис Абрамов. Также от участия в конкурсе отказался фаворит предыдущего отбора, кандидатуру которого активно поддерживал глава Удмуртии Александр Бречалов, Сунцов — 12 октября он назначен генеральным директором Корпорации развития Удмуртии.

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