Песков: Переговоры Трампа и Путина в июле действительно были жесткими

Москва, , 01:22 — REGNUM Переговоры глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, проходившие в июле 2018 года, действительно можно назвать жесткими, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

При этом Песков отметил, что диалог двух президентов не выходил за рамки дипломатического приличия. Однако, по его словам, встречу действительно можно было назвать жесткой, так как все наболевшие между странами вопросы ставились открыто.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки были «очень жесткими». Это не первый раз, когда Трамп характеризует саммит в Хельсинки подобным образом. Еще в июле он заявил, что вел переговоры с Путиным «с позиции силы».

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