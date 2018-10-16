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Лидер «Ночных волков»: У властей Черногории свое понимание демократии

Политика

Хирург: «Они бы хотели, чтобы мы воевали за наркоту, а не за идеалы»

Москва, 16 октября 2018, 01:12 — REGNUM  Черногорские власти хотели бы, чтобы байкеры и другие несогласные с их политикой, «признали их главное право современной демократии — это право несопротивления злу», заявил лидер мотоклуба «Ночные волки» Хирург (Александр Залдостанов), передает Пятый канал.

Комментируя задержание нескольких байкеров из черногорского отделения «Ночных волков», глава мотоклуба подчеркнул, что ему и его товарищам полиция мстит за убеждения и за нежелание «признать их царство банка».

«Они бы хотели, чтобы мы воевали за наркоту, а не за идеалы, — заявил Залдостанов. — И признали их главное право современной демократии — это право несопротивления злу».

Напомним, 15 октября в городе Цетинье (Черногория) полиция задержала сопровождавших патриарха Сербского Иринея и патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X, прибывших в страну, представителей местного отделения «Ночных волков».

После допроса, который продлился несколько часов, байкеров отпустили. Как пояснил один из членов мотоклуба, полиция выполняла свою работу и процедура задержания была стандартной, причем само задержание — не первое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель мотоклуба считает, что задержание полицией произошло на самом деле из-за любви «Ночных волков» к православию и России, и что байкеров таким способом не остановить.

Читайте ранее в этом сюжете: В Черногории лидеров «Ночных волков» отпустили после длительного допроса

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