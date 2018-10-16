Пушков: Кудрин занимается не теми расчетами

Москва, , 00:51 — REGNUM Согласно недавним заявлениям главы Счетной палаты Алексея Кудрина, внешняя политика России становится «эффективнее» при большем количестве уступок другим государствам, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Twitter.

«Всегда считалось, что глава Счетной палаты должен оценивать эффективность бюджетных расходов. Но Кудрин решил заняться оценкой эффективности внешней политики. По Кудрину выходит так: чем больше уступок, тем она «эффективнее». Что-то не теми подсчётами занялся глава Счетной палаты», — подчеркнул сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин вновь заявил, что внешняя политика страны должна строиться на уменьшении напряженности отношений с другими странами, в первую очередь — со странами Запада, и снижению санкционного давления.

По его мнению, без снятия антироссийских санкций невозможно выполнить цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным в майских указах. То есть фактически Кудрин снова предложил российским властям капитуляцию перед Западом. Глава Счетной палаты отметил: «Сегодня я бы эффективность нашей внешней политики мерил по этому показателю».

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