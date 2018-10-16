Посольство Эквадора рассказало о правилах пребывания там Джулиана Ассанжа

Кито, , 00:42 — REGNUM В посольстве Эквадора в Великобритании был составлен специальный документ для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, регламентирующий его пребывание в посольстве. Документ опубликовал портал Codigo Vidrio.

Согласно регламенту, Ассанж имеет право выходить совершать звонки и выходить в интернет только через Wi-Fi посольства. Посетители к нему могут приходить в количестве не более трех человек, причем их появление должно быть согласовано с посольством. Также диппредставительство отказалось далее оплачивать счета Ассанжа за питание, медицинские услуги и другие расходы. Отмечается, что за нарушение этого регламента Ассанжа могут лишить статуса беженца.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября эквадорский МИД подтвердил статус беженца для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Напомним, что Ассанж уже на протяжении нескольких лет сидит фактически в заточении в посольстве Эквадора в Лондоне, так как британские власти намерены задержать основателя WikiLeaks и выдать его США.

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