Вторник, 16 Октября 2018 года
02:00:35 МСК

Посольство Эквадора рассказало о правилах пребывания там Джулиана Ассанжа

Политика

Неисполнение этих правил грозит основателю WikiLeaks лишением статуса беженца

Посольство Эквадора рассказало о правилах пребывания там Джулиана Ассанжа
Snapperjack
Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора в Лондоне. 2012

Кито, 16 октября 2018, 00:42 — REGNUM  В посольстве Эквадора в Великобритании был составлен специальный документ для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, регламентирующий его пребывание в посольстве. Документ опубликовал портал Codigo Vidrio.

Согласно регламенту, Ассанж имеет право выходить совершать звонки и выходить в интернет только через Wi-Fi посольства. Посетители к нему могут приходить в количестве не более трех человек, причем их появление должно быть согласовано с посольством. Также диппредставительство отказалось далее оплачивать счета Ассанжа за питание, медицинские услуги и другие расходы. Отмечается, что за нарушение этого регламента Ассанжа могут лишить статуса беженца.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября эквадорский МИД подтвердил статус беженца для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Напомним, что Ассанж уже на протяжении нескольких лет сидит фактически в заточении в посольстве Эквадора в Лондоне, так как британские власти намерены задержать основателя WikiLeaks и выдать его США.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Эквадора: Статус Ассанжа как беженца подтверждён

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Публикация секретных документов на сайте WikiLeaks
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить