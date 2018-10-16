Пушков: Часть «свободомыслящей» публики видит шик в очернении истории

Москва, , 00:27 — REGNUM Комедия «Праздник», действие которой происходит в блокадном Ленинграде, является очередным фильмом, несущим ложь о Великой Отечественной войне, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Twitter.

«Для части нашей «свободомыслящей» публики есть особый шик в том, чтобы приравнять СМЕРШ к СС; объявить Сталина «хуже Гитлера»; восхвалить туповатый британский фильмец о смерти Сталина; заявить, что Ленинград надо было сдать Гитлеру… Похоже, фильм «Праздник» — из той же оперы», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, режиссер Алексей Красовский снял художественный фильм «Праздник», действие которого происходит в блокадном Ленинграде в 1941—1942 годы. В настоящее время фильм находится на стадии монтажа. Жанр фильма заявляется как комедия. Государственная Дума РФ уже назвала этот факт кощунством и позором, а жительница Мурманска, пережившая блокаду в Ленинграде еще ребенком, намерена подать иск в суд против режиссера фильма за глумление над памятью жертв блокады.

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