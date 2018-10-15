Премьер-министр Армении 16 октября подаст в отставку

Ереван, , 23:42 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 октября объявит о своей отставке. Об этом в эфире армянской службы «Радио Свобода» сообщил пресс-секретарь главы армянского правительства Арман Егоян.

На завтра также назначено внеочередное заседание правительства Армении, на котором и ожидается заявление об отставке Пашиняна. Как сообщил Егоян, в повестку дня заседания включен также вопрос утверждения проекта поправок в Избирательный кодекс.

Премьер Армении на прошлой неделе заявил, что уйдет в отставку до 16 октября. Таким образом Пашинян запустит процедуру досрочных парламентских выборов, которые предположительно должны состоятся 9 или 10 декабря.

Согласно заявлениям представленных в парламенте фракций, в течение ближайших двух недель парламентарии дважды не изберут нового премьер-министра, что приведет к роспуску Национального собрания и проведению досрочных выборов.

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