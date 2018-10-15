Власти Израиля: Австралия может признать Иерусалим столицей нашей страны

Иерусалим, , 23:34 — REGNUM Австралия изучает вариант признания Иерусалима столицей Израиля, сообщает 15 октября пресс-служба премьер-министра Израиля.

Такое заявление было опубликовано по итогам телефонного разговора с Биньямина Нетаньяху с австралийским премьер-министром Скоттом Моррисоном.

«Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху беседовал по телефону с австралийским премьер-министром Скоттом Моррисоном, который сообщил, что изучает перспективу официального признания Иерусалима столицей Израиля и переезда посольства Австралии туда», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, до сих пор на официальное признание Иерусалима столицей Израиля пошли только два государства — США и Гватемала.

Как сообщало ИА REGNUM, статус Иерусалима в международном праве до сих пор не определен окончательно, так как является одной из причин напряженности на Ближнем Востоке и может быть установлен только при условии достижения компромисса между палестинцами и Израилем.

Любое официальное действие в этом направлении провоцирует резкое обострение ситуации в арабо-израильском противостоянии.

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