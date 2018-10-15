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Киев: Синод РПЦ не хочет признавать «решения международного сообщества»

Политика

В «Киевском патриархате» считают отказ Русской православной церкви от общения с Константинополем «самоизоляцией»

Киев, 15 октября 2018, 23:26 — REGNUM  Пресс-секретарь неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря прокомментировал решение Священного синода Русской православной церкви о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

«Минская схизма. Синод Московского патриархата повторяет политику Кремля — самоизоляция в ответ на законные решения международного сообщества», — написал Зоря на своей странице в Facebook.

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Напомним, ранее сегодня синод РПЦ на заседании в Минске призналневозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинополем после решения синода Константинопольского патриархата аннулировать грамоту 1686 года о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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