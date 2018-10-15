Развитие через порядок и отставки: первые шаги врио главы Башкирии

Уфа, , 23:25 — REGNUM Радий Хабиров, назначенный 11 октября президентом РФ врио главы Башкирии, в первые же дни продемонстрировал преемственность, а также жёсткий стиль управления, итогом которого стала первая отставка. Опрошенные ИА REGNUM эксперты отмечают, что в регион пришел антикризисный менеджер, который понимает, что качественный рост экономики возможен за счет наведения порядка в управлении и привлечении инвесторов.

Радий Хабиров был представлен республиканскому политическому бомонду субботним утром 13 октября. В ходе встречи с представителями местной политической элиты, которая продолжалась менее получаса, новый руководитель республики наградил своего предшественника Рустэма Хамитова орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан». В тот же день Радий Хабиров встретился с первым руководителем республики Муртазой Рахимовым, который стоял во главе региона с 1991 (фактически) по 2010 год. Напомним, что именно Радий Хабиров с 2003 по 2008 год возглавлял администрацию Рахимова.

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В воскресенье, 14 октября, врио главы провёл встречи уже с лидерами крупнейших конфессий — председателем Центрального духовного управления мусульман Росиии, Верховным муфтием Талгатом Таджуддином и митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном. Таким образом, уже в течении первых двух дней Хабиров провёл встречи с ключевыми фигурами башкирской политики прошлого и настоящего.

Политолог Дмитрий Казанцев полагает, что «в регион пришел не только опытный политик с хорошим бэкграундом в сфере госслужбы, но и антикризисный менеджер»:

«Поэтому мы видим, что новый руководитель Башкирии стремится получить максимальный результат от той правительственной команды, которая досталась «по наследству». Поэтому он обозначил курс на консолидацию всех политических сил региона, отказавшись от традиционного клише «свой — чужой».

Эксперт считает, что первые шаги Радия Хабирова на посту главы Башкирии свидетельствуют о том, что им предпринимаются меры «по усилению взаимодействия между всеми уровнями власти: местными, региональными и федеральными, в том числе и силовым блоком».

«Равноудаленность Радия Хабирова от отдельно взятых групп влияния подчеркивает его лидерский тип управления, заметна умеренная централизация региональных властей. Причем объективно без высокой политической субъектности новому руководителю добиться качественных изменений в политической системе региона будет невозможно, о чем, полагаю, он прекрасно знает», — подводит итог господин Казанцев.

Однако Радий Хабиров не ограничился встречами с лидерами общественного мнения и бывшими руководителями. В воскресенье он также посетил предприятия компании «Башнефть». Глава Башкирии осмотрел установку по производству водорода на «Новойле» и очистные сооружения на заводе по переработке нефти «Башнефть — Уфанефтехим».

Политолог, руководитель Научно-исследовательского и информационного центра БАГСУ Николай Евдокимов отмечает:

«То, что новый руководитель республики посетил предприятия «Башнефти» весьма символично. Конечно, это связано с тем, что «Башнефть» крупнейшее предприятие региона, ключевой налогоплательщик. Собственно, Хабиров об этом и говорил. Тем не менее, мне бы хотелось обратить внимание на то, что одним из первых пунктов своей программы глава Башкортостана выбрал посещение Уфимского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Кстати, СМИ почему-то не стали акцентировать на этом внимание. Хотя, на мой взгляд, это не менее важно. По-прежнему считаю, что решение социальных вопросов может стать основным направлением работы власти в ближайшее время».

Именно решению вопросов социально-экономического развития была посвящена первая правительственная оперативка Радия Хабирова, которая прошла в понедельник, 15 октября. Врио главы Башкирии потребовал от подчинённых решить проблему общественного транспорта в Уфе, а также раскритиковал состояние дел в системе здравоохранения, посоветовав профильному министру заняться преподавательской деятельностью.

«Сколько времени вам нужно? Я людям ответил, что нелегальных перевозчиков больше не будет», — обратился Хабиров к врио главы администрации Уфы Салавату Хусаинову.

Возмущение Радия Хабирова вызвало также отсутствие поликлиник в новых уфимских жилых микрорайонах. Он назвал недопустимым затягивание строительства новых корпусов онкологического и кардиологического диспансеров. Также обсуждались вопросы нехватки медицинских кадров, закупок лекарственных средств для льготных категорий граждан.

«Это характерно для многих субъектов: не хватает узких специалистов — педиатров, ЛОР-врачей, невропатологов — это понятно. Но этим надо заниматься. Когда в почту приходят сообщения о том, что люди сутками, неделями не могут попасть к врачу, а потом умирают, — это преступление», — цитирует Хабирова его пресс-служба.

По итогам совещания в отставку подал министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров.

Его участь в ближайшее время может разделить вице-премьер Андрей Трухан, в данный момент находящийся на больничном. Именно Трухан, курирующий в правительстве вопросы строительства, подвергся на оперативке жёсткой критике Хабирова за низкие темпы ввода в строй объектов системы здравоохранения.

«В условиях жесткой экономии бюджетных ресурсов, установленной федеральным центром, Радий Хабиров понимает, что качественный рост экономики возможен за счет наведения порядка в управлении и привлечении инвесторов. И для того и другого нужна сильная и эффективная система управления. Лейтмотив этой системы управления по-хабировски определен четко: «Развитие через наведение порядка». Вопрос об отставке вице-премьера Трухана, на мой взгляд, практически решен. Аналогичное касается и нескольких других вице-премьеров. Полагаю, ни Салават Сагитов (вице-премьер), ни Евгений Гурьев (вице-премьер, министр министр земельных и имущественных отношений), ни тем более, Марат Магадеев (вице-премьер) не смогут сработаться с новыми руководителем республики», — считает политолог Дмитрий Михайличенко.

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