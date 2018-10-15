Китай развивает двустороннее сотрудничество с Киргизией

Бишкек, , 23:22 — REGNUM В Бишкеке прошло заседание киргизско-китайской объединенной рабочей группы по обеспечению безопасности проходящего через эту среднеазиатскую республику маршрута «Пояса и пути», сообщает 15 октября Синьхуа со ссылкой на пресс-службы МИД Киргизии.

В совместном заявлении, подписанном по итогам встречи представителями МИД двух стран Канатом Турсункуловым и Лю Шаобинем, «стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества и совершенствования механизмов взаимодействия в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму».

Показателем важного значения, которое было уделено прошедшему мероприятию официальным Бишкеком, является участие в заседании представителей секретариата Совета безопасности, МВД, государственного комитета национальной безопасности и государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.