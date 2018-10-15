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В Сирии боевики ИГ* взяли в заложники 700 мирных жителей

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В Сирии боевики ИГ* взяли в заложники 700 мирных жителей
Иллюстрация: Sntat.ru
Террорист

Дамаск, 15 октября 2018, 22:54 — REGNUM  Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали лагерь беженцев в сирийской Эль-Бахре и взяли в плен жителей. Об этом сегодня, 15 октября, сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Боевики напали на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра 13 октября. В плен были захвачены как минимум 130 семей общей численностью около 700 человек. Всех пленников вывезли в Хаджин.

Генерал Савченко подчеркнул, что боевики будут использовать мирных жителей, скорее всего, как живой щит для прикрытия от возможного наступления «Сирийских демократических сил».

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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