Минобороны РФ: Коалиция США в Сирии только имитирует борьбу с ИГ*

Москва, , 22:46 — REGNUM Коалиция во главе с США и подконтрольные им курдские отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) на юге сирийской провинции Дэйр-эз-Зор занимаются имитацией борьбы с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 15 октября начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Савченко подчеркнул, что террористы продолжают контролировать отдельные районы Сирии, хотя США и их сателлиты постоянно заявляют о своей победе над ними.

В частности, бездействие коалиции США и так называемых «Сирийских демократических сил» позволило боевикам взять под свой контроль часть восточного берега Евфрата, а города Эс-Суса и Хаджин, о штурме которых неоднократно заявлял Вашингтон, так и остаются в руках террористов

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«Несмотря на заявление американской стороны о победе над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, террористы по-прежнему сохраняют контроль над отдельными районами страны. При этом возглавляемая США международная коалиция и подконтрольные Пентагону курдские формирования СДС продолжают имитировать борьбу с игиловцами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге провинции Дэйр-эз-Зор», — сказал начальник российского Центра.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США и их сателлитов действуют на территории Сирии без разрешения сирийского правительства и без соответствующего мандата ООН.

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