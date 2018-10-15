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«Готовимся к худшему. Но не сдаёмся!» — Туск о соглашении по Brexit

Политика

17-18 октября выход Великобритании из Евросоюза будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС

«Готовимся к худшему. Но не сдаёмся!» — Туск о соглашении по Brexit
Πρωθυπουργός της Ελλάδας
Председатель Европейского совета Дональд Туск

Брюссель, 15 октября 2018, 22:59 — REGNUM  Президент Европейского совета Дональд Туск призвал «не сдаваться», хотя и «готовиться к худшему сценарию» по Brexit, 15 октября передает агентство Reuters.

«Тот факт, что мы готовимся к худшему сценарию, без сделки, ни при каких обстоятельствах не должен заставить нас не прилагать все усилия, чтобы достичь соглашения… Не будем сдаваться», — говорится в заявлении Туска к лидерам Евросоюза.

В среду и четверг 17−18 октября выход Великобритании из Евросоюза будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС, ведущим которого назначен Туск.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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