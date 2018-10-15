Московский патриархат отказал Константинополю в общей чаше

Игорь Бекшаев, Станислав Стремидловский, , 22:43 — REGNUM

Сегодня, 15 октября, в Минске состоялось заседание Священного синода Русской православной церкви, на котором «в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви» было принято заявление.

В нем сообщается о том, что Московский патриархат разрывает евхаристическое общение с Фанаром: «Отныне и впредь до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской православной церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской церкви, а для мирян — участие в таинствах, совершаемых в ее храмах». Фанар этим заявлением выведен из канонического поля, говоря светским языком, для верных РПЦ объявлен «вне закона». Вменяется ему очень многое. Поддержка раскольников — «вступление в общение с уклонившимися в раскол, а тем паче отлученными от Церкви» — то есть снятие наложенной Священным синодом Русской православной церкви анафемы на митрополита Филарета (Денисенко), ныне называющегося себя патриархом и главой непризнанной Украинской православной церкви, и примкнувших к нему клириков идет в числе первых.

При этом Московский патриархат напоминает, что в письме Константинопольского патриарха Варфоломея на имя Московского патриарха Алексия II от 7 апреля 1997 года «об анафематствовании Филарета Денисенко» со стороны Фанара подтверждено, что иерархию Константинопольского патриархата «мы просили впредь никакого церковного общения с упомянутыми лицами не иметь». Но «ныне, спустя более двух десятилетий, Константинопольский патриархат по политическим мотивам изменил свою позицию». Здесь позиция РПЦ безупречна со всех сторон. Однако в заявлении Московского патриархата есть и другие тезисы, которые могут иметь далеко идущие последствия. Так, решения Константинопольского патриархата объявлены имеющими опорой «проявление нового ложного учения, провозглашаемого ныне Константинопольской Церковью и приписывающего патриарху Константинопольскому права «первого без равных» (primus sine paribus) со вселенской юрисдикцией». Это указание на «лжеучение», произведенное Фанаром, на деле куда серьезней, чем может показаться на первый взгляд.

В православии в вопросах недогматического характера, а также в делах управления на местах позволительны достаточные вольности, которые являются его своего рода визитной карточкой. Здесь периодически спонтанно возникают и гаснут различного рода учения, скажем так, странные, на которые долго закрывают глаза «наверху», надеясь, что само рассосется. По сути, в православии каждый приход, имеющий беспокойного священника, представляет собою цельное и законченное «христианское учение». Да и вообще каждый человек толкует православие, как ему вздумается. Традиционно поэтому сложилось и в последнее время особенно усилилось понимание, что «лжеучение», то есть отклонение от традиций сугубо православных (кому как представляется), имеет статус зачастую не меньший, чем «ересь». Но одно дело, если проблемы с его «пророками» и последователями стараются решить по-тихому, дождавшись, когда такая секта сама собой умрет. Другое дело — официальное объявление о возникшем «лжеучении», это крайне серьезно. В этом случае или Константинопольский патриарх рискует получить титул «лжеучителя» в православных массах России и не только в ней, или Московский патриархат будет в ответ с приведением богословской аргументации обвинен в лжесвидетельстве. И тяжба эта может затянуться.

В этом смысле наиболее мягким, как ни странно, можно считать разрыв евхаристического общения Русской православной церкви с Константинопольской. Конечно, на какое-то время он создаст неудобство, хотя не так много существует возможностей для русских православных оказаться в условиях, когда им понадобится причаститься в храмах и монастырях, относящихся к юрисдикции Фанара. Разве что проблемы могут обнаружиться у российских поклонников монашеской горы Афон, которая напрямую церковно подчиняется Константинопольскому патриархату. Но надолго ли? Если говорить о прецедентах, то можно вспомнить, как 22 февраля 1996 года Фанар восстановил параллельно Эстонской православной церкви Московского патриархата автономную Церковь в этой прибалтийской республике под своей юрисдикцией. Священный синод Русской православной церкви под председательством патриарха Алексия II оперативно приостановил евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Однако после нескольких раундов переговоров стороны пошли на компромисс, признав возможность временного сосуществования на территории Эстонии двух церковных юрисдикций, и прерванное общение с Фанаром было возобновлено решением Синода РПЦ 16 мая 1996 года.

Вместе с тем нельзя не заметить, что заявление Московского патриархата касается преимущественно его отношений с Константинопольским патриархатом, хотя послужившие поводом для претензий действия Фанара пока что касаются только Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата. Упоминается последняя в конце документа следующим абзацем: «Выражаем всестороннюю поддержку Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и всей полноте Украинской православной церкви в особо трудное для нее время. Молимся об укреплении ее верных чад в мужественном стоянии за истину и единство канонической Церкви в Украине». И в этом контексте интерес вызывает то, как заявление Священного синода РПЦ будет вписано в украинские реалии — его просто разошлют клирикам и пастве УПЦ МП, апробируют под местные условия или со стороны УПЦ МП прозвучат дополнительные разъяснения и последуют самостоятельные решения.