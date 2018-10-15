В ДНР назвали «информационной шелухой» отвод Ярошем батальонов в Донбассе

Донецк, , 22:39 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики пока не могут подтвердить заявления депутата Верховной рады Украины Дмитрия Яроша о том, что подразделения «Украинской добровольческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) покинули линию соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил в интервью ФАН начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он также отметил, что даже если отдельные группы или подразделения были отведены в тактический или оперативный тыл, это никак не отразится на общем положении дел в зоне конфликта.

«По сути, всё это — информационная шелуха. В реальности всё это никак не влияет на интенсивность обстрелов и тактику украинской стороны», — сказал Безсонов.

Он выразил мнение, что подобные сообщения предназначены в большей степени для международного сообщества и имеют целью создать видимость «каких-то мирных шагов со стороны военно-политического руководства Украины».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Дмитрий Ярош заявил, что 5-й и 8-й отдельные батальоны «Украинской добровольческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отведены с линии фронта в Донбассе, чтобы сформировать «территориальные отряды обороны».

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