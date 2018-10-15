Глава Счетной палаты Кудрин снова предложил капитулировать перед Западом

Москва, , 22:21 — REGNUM Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что вся внешняя политика России должна быть направлена на уменьшение напряженности отношений с другими странами (прежде всего с Западом) и на снижение санкционного давления. Об этом Кудрин заявил 10 октября на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Кудрин отметил, что в условии наращивания антироссийских санкций со стороны Запада властям РФ не удастся достигнуть тех целей, которые поставил президент России Владимир Путин в своем майском указе. Так, Кудрин считает, что те показатели технологического и социального развития, достичь которых требует президент, невыполнимы в условиях ужесточения антироссийских санкций.

В связи с этим Кудрин считает, что вся внешняя политика России должна быть подчинена уменьшению напряженности в отношениях с другими странами, и прежде всего, конечно с Западом.

«Поэтому сегодня внешняя политика России должна быть подчинена уменьшению напряженности наших отношений с другими странами и как минимум сохранению или снижению санкционного режима, а не наращиванию. Сегодня я бы эффективность нашей внешней политики мерил по этому показателю», — сказал глава Счетной палаты.

Фактически Кудрин в очередной раз предложил российским властям полную и безоговорочную капитуляцию перед Западом. США и страны Евросоюза уже несколько лет в ультимативной форме требуют от России вернуть Крым, населенный почти 2,5 млн граждан России, враждебной бандеровской Украине, которая открыто стремится уничтожить всё русское, а также сдать на растерзание бандеровцам народные республики Донбасса, большинство граждан которых являются русскими.

В последний год Запад с подачи Великобритании также начал требовать от России признать свою ответственность за дело Скрипалей. Иными словами, Москва должна согласиться на все бредовые обвинения со стороны Лондона в якобы применении химического оружия в Солсбери и покаяться.

Капитуляция также предполагает сдачу Сирии.

Требования Запада ультимативны и не подлежат обсуждению. США и Евросоюз не раз подчеркивали, что не пойдут с Москвой ни на какие компромиссы и будут разговаривать только с позиции силы.

При выполнении этих требований Россия практически наверняка будет исключена из Совета Безопасности ООН даже вопреки уставу Всемирной организации, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Вот к чему призывает глава Счетной палаты, который по своей должности вообще не имеет отношения к внешней политике страны, которую, согласно Конституции, осуществляет президент Федерации.

Кроме того, Кудрин открыто вступает в полемику с президентом России Владимиром Путиным, который неоднократно заявлял, что никакой торговли по вопросу снятия санкций Россия вести не будет. Санкции были введены Западом в одностороннем порядке, и Запад же может их снять. Ничего специально для того, чтобы санкции были сняты, Россия делать не будет.