Профсоюзы Дании критикуют законопроект о выплатах по безработице

Копенгаген, , 23:28 — REGNUM Многие профсоюзы Дании, среди которых такие крупные союзы, как «Объединение профсоюзов Дании» и «Совет датских госслужащих» выступают с критикой нового законопроекта о выплатах по безработице. По новым правилам, граждане Дании, находящиеся за пределами страны и Европейского союза и нигде не работающие, лишатся пособия с 2021 года.

По мнению профсоюзов, такое нововведение навредит рынку труда в Дании и оставит без законных средств тех граждан Дании, которые, будучи безработными, живут за пределами ЕС, сообщает датская газета «Jyllands-Posten» («Почта Ютландии»).

Ранее министерство занятости Дании также подтверждало опасения профсоюзов, приводя статистические данные, которые свидетельствуют о том, что 1750 граждан Дании, проживающих вне границ ЕС, после 2021 года лишатся своих законных пособий.

Данный законопроект является составной частью заключенного 6 февраля 2018 года «Налогового договора» между правительством Дании и Датской народной партией, однако критика в отношении новых требований прозвучала только в октябре 2018 года.