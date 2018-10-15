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Профсоюзы Дании критикуют законопроект о выплатах по безработице

Политика

Пособие по безработице смогут получать лишь те граждане Дании, которые проживают на территории Дании или других стран ЕС (Европейского союза) не менее семи лет

Копенгаген, 15 октября 2018, 23:28 — REGNUM  Многие профсоюзы Дании, среди которых такие крупные союзы, как «Объединение профсоюзов Дании» и «Совет датских госслужащих» выступают с критикой нового законопроекта о выплатах по безработице. По новым правилам, граждане Дании, находящиеся за пределами страны и Европейского союза и нигде не работающие, лишатся пособия с 2021 года.

По мнению профсоюзов, такое нововведение навредит рынку труда в Дании и оставит без законных средств тех граждан Дании, которые, будучи безработными, живут за пределами ЕС, сообщает датская газета «Jyllands-Posten» («Почта Ютландии»).

Ранее министерство занятости Дании также подтверждало опасения профсоюзов, приводя статистические данные, которые свидетельствуют о том, что 1750 граждан Дании, проживающих вне границ ЕС, после 2021 года лишатся своих законных пособий.

Данный законопроект является составной частью заключенного 6 февраля 2018 года «Налогового договора» между правительством Дании и Датской народной партией, однако критика в отношении новых требований прозвучала только в октябре 2018 года.

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Зарубежная хроника
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