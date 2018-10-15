Министр индийского штата Панджаб: Пакистан нам роднее, чем Тамил-Наду

Нью-Дели, , 22:57 — REGNUM Министр по делам туризма, культурных связей и музеев штата Панджаб Навджот Сингх Сидху заявил, что северная Индия имеет больше историко-культурных связей с Пакистаном, чем с южной Индией. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», панджабский политик выступил с данным заявлением на литературном фестивале в Касаули.

Навджот Сингх Найду подчеркнул, что североиндийский штат Панджаб и Пакистан имеют общие язык, традиции и даже кухню, в то время как образ жизни населения южной Индии кардинально отличается от того, что можно наблюдать на севере страны. Высказывания политика вызвали шквал критики как со стороны его соперников, так и однопартийцев.

Ранее Навджот Сингх Найду был подвергнут жесточайшим нападкам со стороны общественности за его недавний визит в Пакистан. В ходе поездки политик из Панджаба провел дружескую беседу с начальником штаба сухопутных войск Камаром Джаведом Баджвой и обсудил с пакистанским руководством приготовления к празднованию 550-летней годовщины со дня рождения Гуру Нанака, основателя религии сикхизм.