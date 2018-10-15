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На морской границе Газы и Израиля ранены 32 палестинца

Политика

Протестующие на рыбацких лодках пытались прорвать пограничные заграждения на воде

Газа, Палестина, 15 октября 2018, 22:23 — REGNUM  На морской границе между сектором Газа и Израилем ранены 32 палестинца — участника акции протеста, 15 октября передает агентство Associated Press.

Протестующие на рыбацких лодках пытались прорвать пограничные заграждения, установленные на воде, военные Израиля ответили выстрелами из огнестрельного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта в ходе протестов на границе Газы и Израиля погибли не менее 155 человек, тысячи палестинцев были ранены.

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