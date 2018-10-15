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Явка на выборах в Джамму и Кашмире составила 16% из-за боязни терактов

Политика

Причиной низкой явки стала деятельность террористических группировок в Кашмире

Явка на выборах в Джамму и Кашмире составила 16% из-за боязни терактов
Кашмир

Штат Джамму и Кашмир, Индия, 15 октября 2018, 23:39 — REGNUM  В третьем туре выборов в органы местного самоуправления, прошедшем 13 октября в индийском штате Джамму и Кашмир, явка составила 16,4%. Об этом со ссылкой на избирательную комиссию штата сообщило индийское новостное издание «Джагран».

Внутри штата наблюдаются огромные географические различия в участии населения в голосовании. Если в Джамму явка в третьем туре превысила 81,4%, то в Кашмире составила всего 3,5%. Причиной тому послужили страх местных жителей перед различными кашмирскими террористическими группировками, пригрозивших расправой над теми, кто придет в избирательные пункты.

Беспорядки были зафиксированы и на улицах Джамму. Мелкие группировки совершили несколько нападений на избирательные участки. В полиции были зарегистрированы и случаи вооруженных атак. Заключительный четвертый тур местных выборов в штате Джамму и Кашмир пройдет 16 октября.

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Зарубежная хроника
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