Понедельник, 15 Октября 2018 года
22:57:20 МСК

Ярославский губернатор награжден орденом Почета

Политика

За достигнутые успехи

Ярославский губернатор награжден орденом Почета
Иллюстрация: Yarregion.ru
Дмитрий Миронов

Ярославль, 15 октября 2018, 22:16 — REGNUM  Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов награжден орденом Почета. Указ о награждении государственными наградами подписал Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В указе говорится, что глава Ярославской области награжден «за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Орден Почета есть также у всех бывших ярославских губернаторов. Анатолий Лисицын получил его в 2000 году. Сергей Вахруков — в 2008-м. А вот Сергей Ястребов удостоился ордена сразу после своей отставки с этого поста в августе 2016 года.

Вероятно, награда приурочена к юбилею губернатора — 13 октября Дмитрию Миронову исполнилось 50 лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вручение государственных наград
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить