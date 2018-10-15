Индия обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня в Кашмире

Нью-Дели, , 22:16 — REGNUM Пакистанские войска открыли огонь по индийским позициям вдоль линии контроля в Кашмире. Об этом со ссылкой на министерство обороны Индии сообщило индийское новостное издание «Патрика» 14 октября.

Известно, что режим прекращения огня в секторе Дигвар в Кашмире был нарушен пакистанскими подразделениями в 8:30 утра по местному времени. Перестрелка с использованием стрелкового оружия продлилась более одного часа. Сообщений о потерях среди личного состава с какой-либо стороны не поступало.

Данное происшествие явилось далеко не первым случаем нарушения режима прекращения огня пакистанскими военными. Индийская сторона полагает, что основной их целью является провоцирование индийских военнослужащих и помощь террористам в проникновении на территорию Индии.