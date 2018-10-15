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Индия обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня в Кашмире

Политика

Пакистанские военные открыли по индийским позициям огонь из легкого стрелкового оружия. Перестрелка продолжалась более одного часа

Индия обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня в Кашмире
Кашмир

Нью-Дели, 15 октября 2018, 22:16 — REGNUM  Пакистанские войска открыли огонь по индийским позициям вдоль линии контроля в Кашмире. Об этом со ссылкой на министерство обороны Индии сообщило индийское новостное издание «Патрика» 14 октября.

Известно, что режим прекращения огня в секторе Дигвар в Кашмире был нарушен пакистанскими подразделениями в 8:30 утра по местному времени. Перестрелка с использованием стрелкового оружия продлилась более одного часа. Сообщений о потерях среди личного состава с какой-либо стороны не поступало.

Данное происшествие явилось далеко не первым случаем нарушения режима прекращения огня пакистанскими военными. Индийская сторона полагает, что основной их целью является провоцирование индийских военнослужащих и помощь террористам в проникновении на территорию Индии.

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Зарубежная хроника
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