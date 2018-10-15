Сенаторы из США призвали Индию смягчить правила хранения информации

Нью-Дели, , 22:40 — REGNUM Высокопоставленные американские политики обратились к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой смягчить политику правительства в отношении хранения данных. По сообщению индийского новостного издания «Хинду», новые требования к месту физического нахождения носителей информации окажут чрезвычайно негативное влияние на деятельность американского бизнеса в Индии.

В совместном письме к Нарендре Моди американские сенаторы Джон Корнин и Марк Уорнер выступили с критикой позиции индийского правительства в отношении хранения данных. По их мнению, требования, предусмотренные законопроектом о защите информации и общими принципами государственной политики в сфере электронной торговли в целом, негативным образом скажутся на способности зарубежных компаний вести бизнес на территории Индии, что нанесет удар по экономике страны.

В апреле Резервный банк Индии (РБИ) обязал всех поставщиков услуг хранить данные об оплате на носителях, физически расположенных на индийской территории. Предписание РБИ должно было быть выполнено в срок до 15 октября.