Пакистанские цензоры потребовали опровергнуть новость, порочащую министров

Исламабад, , 00:02 — REGNUM Агентство по регулированию электронных СМИ Пакистана опубликовало требование к одному из телеканалов выпустить опровержение или предоставить доказательства сообщений о федеральных министрах.

По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, в одном из сообщений говорилось о том, что премьер-министр страны Имран Хан в ходе неформальной партийной встречи выразил министру финансов страны Асаду Умару недовольство его работой. Второе сообщение рассказывало об обновлении особняка министра внутренних дел Шахрияра Африди.

Согласно заявлению Агентства по регулированию электронных СМИ Пакистана, опубликовав бездоказательные сообщения, телеканал нарушил Правила поведения электронных СМИ 2015 года. В случае если телеканал не принесет извинении или не предоставит веских доказательств своей правоты, дело будет решено не в его пользу, что грозит отъемом лицензии.