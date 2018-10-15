Армия Пакистана: парламентские выборы были свободными и честными

Исламабад, , 23:30 — REGNUM Во время своего выступления перед журналистами в Лондоне 14 октября начальник межведомственной информационного службы вооруженных сил Пакистана генерал-майор Азиф Гафур заявил, что парламентские выборы в Пакистане 25 июля были свободными и честными.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, генерал-майор Гафур потребовал предоставить доказательство нарушений на выборах, если они имеются. По словам официального представителя, в вооруженных силах действует строгая система отчетности, поэтому любые отклонения невозможны. «Армия не является источником всех проблем», — добавил Гафур.

Ранее политики из оппозиционных партий «Пакистанская мусульманская лига (Наваза Шарифа)» и «Пакистанская народная партия» обвинили военных в подтасовке результатов на выборах 25 июля и даже назвали имена нескольких офицеров, по их мнению, причастных к произошедшему.