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Армия Пакистана: парламентские выборы были свободными и честными

Политика

Пакистанские военные отвергли любые обвинения во вмешательстве в парламентские выборы 25 июля

Исламабад, 15 октября 2018, 23:30 — REGNUM  Во время своего выступления перед журналистами в Лондоне 14 октября начальник межведомственной информационного службы вооруженных сил Пакистана генерал-майор Азиф Гафур заявил, что парламентские выборы в Пакистане 25 июля были свободными и честными.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, генерал-майор Гафур потребовал предоставить доказательство нарушений на выборах, если они имеются. По словам официального представителя, в вооруженных силах действует строгая система отчетности, поэтому любые отклонения невозможны. «Армия не является источником всех проблем», — добавил Гафур.

Ранее политики из оппозиционных партий «Пакистанская мусульманская лига (Наваза Шарифа)» и «Пакистанская народная партия» обвинили военных в подтасовке результатов на выборах 25 июля и даже назвали имена нескольких офицеров, по их мнению, причастных к произошедшему.

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Зарубежная хроника
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