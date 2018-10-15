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Правящая партия Пакистана откажется от законопроекта о ложном святотатстве

Политика

Партия «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») официально отозвала законопроект о внесении изменений в резонансный Закон о святотатстве. До этого партия предлагала ввести равное наказание и для тех, кто выдвигает ложные обвинения

Правящая партия Пакистана откажется от законопроекта о ложном святотатстве
Иллюстрация: Верещагин Василий Васильевич. После удачи (фрагмент). 1868

Исламабад, 15 октября 2018, 23:21 — REGNUM  Председатель Сената Пакистана Саид Шибли Фараз подал заявление в Секретариат верхней палаты парламента об отказе от рассмотрения законопроекта о внесении поправок в Закон о святотатстве.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, представители правящей партии Пакистана «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») отозвали проект поправок, предусматривающих введение равного наказания как для виновных в святотатстве (оскорбление Пророка Мухаммеда), так и для тех, кто выдвигает ложные обвинения в святотатстве. Преступление святотатства в Пакистане карается смертной казнью с 1986 года. Министр Пакистана по вопросам религии Пир Нур Уль-Хак Кадри заявил, что правительство намерено «вернуть законопроекту его изначальный смысл».

Законопроект о святотатстве называют одним из самых резонансных в современном Пакистане. Партия «Техрик-э-Инсаф» изначально выступала за уравнение наказания за оскорбление имени Пророка Мухаммеда.

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Зарубежная хроника
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