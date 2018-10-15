Пакистан пригрозил Индии 10 «хирургическими ударами» в ответ на один

Исламабад, , 22:45 — REGNUM Официальный представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Азиф Гафур заявил о том, что если Индия решится хотя бы на один «хирургический удар» по Пакистану, то вооруженные силы Пакистана будут готовы ответить 10 подобными ударами по Индии.

Как сообщает индийская газета «Джагран», Азиф Гафур подчеркнул, что «все, кто замышляет любые действия, направленные против Пакистана, должны сперва вспомнить о тех возможностях, которыми обладает наша страна». Он также подчеркнул роль инфраструктурного проекта «Китайско-пакистанский экономический коридор», который призван придать импульс развития экономике Пакистана, что в конечном итоге ещё больше усилит и вооруженные силы страны.

Очередное обострение отношений между Индией и Пакистаном было вызвано инцидентом в индийском штате Джамму и Кашмир, в результате которого организацией «Хизбулл Муджахеддин», которая считается террористической в Индии, было убито трое индийских полицейских. Вскоре после этого представители вооруженных сил Индии не раз заявляли о том, что необходимо дать «жесткий ответ» Пакистану, не исключая и применение силы.