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Индия и Китай запускают программу обучения дипломатов из Афганистана

Политика

Запущена первая совместная программа Индии и Китая по обучению дипломатов из Афганистана

Нью-Дели, 16 октября 2018, 08:45 — REGNUM  Посольство Индии в Китае, расположенное в Пекине, объявило о том, что началась реализация совместной программы, которая была согласована на состоявшейся в апреле этого года неформальной встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпина, нацеленной на обучение дипломатов Афганистана.

Как сообщает индийская газета «Джагран», посол Индии в Афганистане Винай Кумар принял 10 афганских дипломатов, которые направятся в Индию для повышения квалификации в рамках программы трехстороннего сотрудничества Индии, Китая и Афганистана.

Этот проект станет первым в череде инициатив Индии и Китая, которые стремятся принести мир в страдающую от затянувшейся гражданской войны страну. Индия же рассчитывает таким образом ослабить влияние Пакистана в этой стране, подозревая Исламабад в спонсировании террористических организаций, действующих на территории Афганистана.

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Зарубежная хроника
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