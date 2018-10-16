Индия и Китай запускают программу обучения дипломатов из Афганистана

Нью-Дели, , 08:45 — REGNUM Посольство Индии в Китае, расположенное в Пекине, объявило о том, что началась реализация совместной программы, которая была согласована на состоявшейся в апреле этого года неформальной встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпина, нацеленной на обучение дипломатов Афганистана.

Как сообщает индийская газета «Джагран», посол Индии в Афганистане Винай Кумар принял 10 афганских дипломатов, которые направятся в Индию для повышения квалификации в рамках программы трехстороннего сотрудничества Индии, Китая и Афганистана.

Этот проект станет первым в череде инициатив Индии и Китая, которые стремятся принести мир в страдающую от затянувшейся гражданской войны страну. Индия же рассчитывает таким образом ослабить влияние Пакистана в этой стране, подозревая Исламабад в спонсировании террористических организаций, действующих на территории Афганистана.