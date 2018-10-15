Оппозиции в Бангладеш удалось сформировать коалицию перед выборами

Дакка, , 22:41 — REGNUM Один из лидеров оппозиции и бывший министр иностранных дел Бангладеш Камаль Хуссейн заявил о создании единой коалиции оппозиции «Единый национальный фронт», которая призвана объединить все оппозиционные партии против премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины в преддверии декабрьских выборов.

Как сообщает индийская газета «Джагран», главная оппозиционная партия страны «Националистическая партия Бангладеш», которую возглавляет бывшая премьер-министр республики Халеда Зия присоединилась к оппозиционной коалиции, главной целью которой является принуждение действующего премьер-министра страны к формированию переходного правительства в преддверии выборов, назначенных на декабрь этого года.

Лидер оппозиции и бывший премьер-министр Пакистана Халеда Зия находится в тюрьме и не может принимать активное участие в политической борьбе. В последнее время она жалуется на ухудшающееся состояние здоровья и требует освободить ее из-под стражи.