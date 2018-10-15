На Мальдивах проходят митинги с требованием арестовать Абдуллу Ямина

Мале, , 22:03 — REGNUM Сотни протестующих требовали ареста действующего президента Мальдив Абдуллы Ямина, потерпевшего поражение на выборах 23 сентября от оппозиционного кандидата Мохаммеда Ибрагима Солиха, и стремящегося остаться у власти и добиться признания факта фальсификации результатов выборов.

Как сообщает индийская газета «Джагран», демонстранты недовольны тем, как Абдулла Ямин собирается «распоряжаться их голосами, тасовать их как ему вздумается». Реакцией на намерение аннулировать результаты выборов, поражение на которых Абдулла Ямин поначалу официально признал в телевизионном обращении к нации, стало общественное движение «Ямин должен уйти».

Выступление нескольких сотен человек является значимым событием для республики, в которой постоянно проживает около 400 тысяч человек. С февраля в республике действует режим чрезвычайного положения, в условиях которого президент способен применить решительные меры в отношении протестующих.