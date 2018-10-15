Члены избирательной комиссии Мальдив бегут на Шри-Ланку, опасаясь репрессий

Мале, , 22:43 — REGNUM Четыре члена избирательной комиссии Мальдивской республики покинули свою страну и сбежали в Шри-Ланку, что было вызвано опасениями по поводу возможных репрессий со стороны действующего президента Мальдив Абдуллы Ямина, проигравшего всеобщие президентские выборы 23 сентября.

Как сообщает индийская газета «Джагран», четыре члена избирательной комиссии покинули страну, в то время как ещё три мальдивских чиновника уже некоторое время находятся в Коломбо, экономическом центре Шри-Ланки. Таким образом, на родине остался лишь один из членов избирательной комиссии, которую правоохранительные органы страны обвиняют в фальсификации результатов выборов, что может стать основанием для аннулирования результатов выборов.

После победы на выборах 23 сентября кандидата от оппозиции Мохаммеда Ибрагима Солиха общественность долгое время была обеспокоена транзитом власти от действующего президента к избранному, многие были уверены в том, что Абдулла Ямин найдёт способ остаться у власти.