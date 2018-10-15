Антониу Гутерреш: роль Египта в достижении мира на Ближнем Востоке высока

Каир, , 22:00 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высоко оценил роль Арабской Республики Египет в миротворческом процессе на Ближнем Востоке. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк аль-Аусат», Гутерреш также отметил эффективные экономические реформы, которые были проведены в стране с целью улучшить инвестиционный климат и расширить возможности профессиональной реализации для женщин.

Заявление было сделано во время закрытой встречи министров экономики, прошедшей на полях ежегодного форума МВФ и Всемирного банка в Индонезии.

В ходе встречи были также отмечены попытки Египта организовать экологичное производство при использовании возобновляемой энергии. По сообщению министра экономики Сахар Насер, страна имеет самые большие на Ближнем Востоке солнечные электростанции, на возведение и оборудование которых было потрачено около 730 миллионов долларов.