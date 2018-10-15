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Между Иорданией и Сирией открыты пограничные пропускные пункты

Политика

Пограничные пункты пропуска на границе между Иорданией и Сирией открыты для мирного населения спустя три года после их закрытия

Между Иорданией и Сирией открыты пограничные пропускные пункты
Freedom House
Мигранты

Амман, 15 октября 2018, 22:22 — REGNUM  Официальные представители Иордании и Сирии заявили о том, что пограничные пункты пропуска между двумя странами будут открыты для гражданского населения спустя три года после их закрытия. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах, границу открыли 15 октября после недели переговоров.

Сирийским правительственным войскам удалось овладеть территорией, примыкающей к иорданско-сирийской границе, в районе контрольно-пропускного пункта Насиб в июле.

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Зарубежная хроника
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