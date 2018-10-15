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В Йемене убиты восемь полевых командиров хуситов

Политика

Правительственные войска Йемена атаковали базы хуситов на западном побережье страны, в результате чего погибли восемь полевых командиров

Сана, 15 октября 2018, 22:47 — REGNUM  Правительственные войска Йемена атаковали базы хуситов, военизированных группировок шиитов-зейдитов, на западном побережье страны, в результате чего погибли восемь полевых командиров. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах, погибшие боевики являлись передовыми стратегами хуситских формирований, и их судьба после столкновений с правительственными войсками сначала замалчивалась.

Среди убитых также были главы племен, поддерживающие хуситов, и их приближенные.

«Аль-Арабия» уточняет, что в результате наступления правительственных войск погиб один из наиболее известных лидеров хуситов Хишам Абдель-Самад аль-Халид.

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Зарубежная хроника
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