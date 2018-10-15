На пост мэра Уфы претендуют почти 30 человек

Уфа, , 21:49 — REGNUM Городской совет Уфы завершил прием заявлений от претендентов на пост мэра Уфы. В конкурсном отборе примут участие 29 человек, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Имена претендентов станут известны 22 октября, тогда же и состоится заседание конкурсной комиссии, которая отберет кандидатов. 29 октября состоится собеседование с каждым из участников конкурса. Также комиссия проверит знания в сфере федерального, республиканского и муниципального законодательства, которые необходимы для работы главой города.

Утверждать кандидатуру нового мэра будут депутаты горсовета Уфы. Срок полномочий главы муниципалитета будет истекать в сентябре 2021 года.

Читайте также: Уфа определяется с кандидатурой будущего мэра

В администрации отметили, что число претендентов на пост мэра столицы Башкирии в этом году — рекордное: в 2014 году муниципалитет хотели возглавлять 10 человек, в 2016-м заявки подали лишь четверо кандидатов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущий мэр Уфы Ирек Ялалов попросил о досрочной отставке с поста главы Уфы 17 сентября. Обязанности главы города исполняет его заместитель Салават Хусаинов. Региональный политсовет партии «Единая Россия» выдвинул кандидатуру Ялалова на пост в Совфеде. 27 сентября депутаты гордумы большинством голосов отставку поддержали.

28 сентября депутаты Курултая — Госсобрания Башкирии — наделили экс-мэра полномочиями члена Совета Федерации от законодательной власти республики. Он сменил в верхней палате российского парламента Рафаила Зинурова.

Ялалов проработал на посту мэра Уфы с 2012 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-мэр Уфы наделен полномочиями сенатора от Башкирии